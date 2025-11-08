Защитник «Монако» Майк Джеймс – MVP 9-го тура Евролиги

Евролига назвала защитника Майка Джеймса из «Монако» самым ценным игроком 9-го тура. Джеймс помог своей команде справиться с «Маккаби » (112:107 OT), набрав 34 очка (5 из 11 двухочковых, 4 из 8 трехочковых и 12 из 16 штрафных), 7 передач, 6 подборов и 2 перехвата.

Это 12-я подобная награда Джеймса, он занимает 4-е место по этому показателю.

Джеймс закончил встречу с «Маккаби» с эффективностью PIR в 37, его совокупный показатель за карьеру в турнире добрался до 5617 и обошел Нандо Де Коло (5587), подняв защитника на 1-е место.

«Монако » идет в текущем чемпионате с результатом 6-3 и уступает только лидирующей тройке клубов (с 7-2).