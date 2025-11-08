Фото
0

Защитник «Монако» Майк Джеймс – MVP 9-го тура Евролиги

Евролига назвала защитника Майка Джеймса из «Монако» самым ценным игроком 9-го тура. Джеймс помог своей команде справиться с «Маккаби» (112:107 OT), набрав 34 очка (5 из 11 двухочковых, 4 из 8 трехочковых и 12 из 16 штрафных), 7 передач, 6 подборов и 2 перехвата.

Это 12-я подобная награда Джеймса, он занимает 4-е место по этому показателю.

Джеймс закончил встречу с «Маккаби» с эффективностью PIR в 37, его совокупный показатель за карьеру в турнире добрался до 5617 и обошел Нандо Де Коло (5587), подняв защитника на 1-е место.

«Монако» идет в текущем чемпионате с результатом 6-3 и уступает только лидирующей тройке клубов (с 7-2).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoЕвролига
logoМайк Джеймс 1990
logoНандо Де Коло
logoМаккаби Тель-Авив
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. 36 очков Дуэйна Бэйкона не спасли «Дубай» от поражения «Хапоэлю», «Фенербахче» уверенно обыграл «Виллербан» и другие результаты
6 ноября, 20:59
Маккаби Тель-Авив – Монако – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 6 ноября 2025
5 ноября, 14:08Пользовательская новость
Саша Везенков стал MVP 5-го тура Евролиги
18 октября, 15:25Фото
Главные новости
«Партизан» официально расстался с Иффе Лундбергом
3 минуты назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА справился с «Автодором», 26 очков и 9 подборов Михайловского не спасли «Самару» от поражения в матче с «Енисеем»
30 минут назад
«Семья, близкие и наша собака в порядке». Самолет «Хит» приземлился в Майами через 35 минут после сообщения о пожаре в доме Эрика Споэльстры
33 минуты назад
Хайме Хакес и Аарон Гордон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
45 минут назадВидео
Майк Браун: «Когда твой лучший игрок тебя слушает, остальным тоже приходится это делать»
56 минут назад
Егор Дёмин: «Не думаю, что выход в старте или со скамейки сильно влияет на мою игру»
сегодня, 12:45
Эдди Джонсон: «Тренерский стиль Туомаса Иисало отправит его работать обратно в Европу»
сегодня, 12:11
Деандре Эйтон отметил отличную «химию» в «Лейкерс»: «Джей Джей и тренерский штаб продолжают подталкивать нас, независимо от того, кто выходит на паркет»
сегодня, 11:44
«Я открытый стоял». Никола Йокич притворился, что забыл и не впечатлился эффектным данком Аарона Гордона
сегодня, 11:24
Дрэймонд Грин: «Если наша защита выглядит так дерьмово, как сейчас, значит, я провалил свою задачу»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Коновалов о 10-м поражении «Самары»: «Обидные промахи не позволили нам зацепиться за концовку. Сами потерялись»
16 минут назад
Йовица Арсич о 3-й победе «Енисея» подряд: «Лучше действовать так и выигрывать, чем показывать отличный баскетбол и уступить»
24 минуты назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Будучность», ФМП сыграет с КРКА
сегодня, 12:40
ACB. «Тенерифе» примет «Сан-Пабло Бургос», «Мурсия» встретится с «Манресой» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди», «Тофаш» примет «Бурсаспор» и другие матчи
сегодня, 08:33
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Страсбур», «Элан Шалон» сыграет с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 08:42
Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Панатинаикосом», «Арис» сыграет с «Миконосом»
сегодня, 08:52
Дэниэл Гэффорд не смог доиграть матч против «Мемфиса» из-за боли в голеностопе
сегодня, 09:33
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Венеции», «Реджо-Эмилия» проиграла «Тревизо»
вчера, 21:52
Чемпионат Франции. «Нанси» победил «Шоле»
вчера, 21:35