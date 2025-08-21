Определились группы в европейской квалификации ЧМ-2027
ФИБА объявила состав квалификации чемпионата мира.
Австрия, Хорватия, Дания, Венгрия, Нидерланды, Румыния, Швейцария и Украина прошли в основную стадию отбора по результатам предквалификации.
32 команды распределены по 8 группам. Квалификация стартует в ноябре этого года.
Группа A: Дания, Грузия, Украина, Испания
Группа B: Греция, Черногория, Португалия, Румыния
Группа C: Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Швейцария
Группа D: Великобритания, Италия, Исландия, Литва
Группа E: Хорватия, Германия, Израиль, Кипр
Группа F: Латвия, Польша, Австрия, Нидерланды
Группа G: Венгрия, Франция, Бельгия, Финляндия
Группа H: Словения, Чехия, Швеция, Эстония
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
