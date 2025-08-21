Определились группы в европейской квалификации ЧМ-2027

ФИБА объявила состав квалификации чемпионата мира.

Австрия, Хорватия, Дания, Венгрия, Нидерланды, Румыния, Швейцария и Украина прошли в основную стадию отбора по результатам предквалификации.

32 команды распределены по 8 группам. Квалификация стартует в ноябре этого года.

Группа A : Дания, Грузия, Украина, Испания

Группа B : Греция, Черногория, Португалия, Румыния

Группа C : Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Швейцария

Группа D : Великобритания, Италия, Исландия, Литва

Группа E : Хорватия, Германия, Израиль, Кипр

Группа F : Латвия, Польша, Австрия, Нидерланды

Группа G : Венгрия, Франция, Бельгия, Финляндия

Группа H : Словения, Чехия, Швеция, Эстония