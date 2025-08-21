Фото
Определились группы в европейской квалификации ЧМ-2027

ФИБА объявила состав квалификации чемпионата мира.

Австрия, Хорватия, Дания, Венгрия, Нидерланды, Румыния, Швейцария и Украина прошли в основную стадию отбора по результатам предквалификации.

32 команды распределены по 8 группам. Квалификация стартует в ноябре этого года.

Группа A: Дания, Грузия, Украина, Испания

Группа B: Греция, Черногория, Португалия, Румыния

Группа C: Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Швейцария

Группа D: Великобритания, Италия, Исландия, Литва

Группа E: Хорватия, Германия, Израиль, Кипр

Группа F: Латвия, Польша, Австрия, Нидерланды

Группа G: Венгрия, Франция, Бельгия, Финляндия

Группа H: Словения, Чехия, Швеция, Эстония

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2964 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
