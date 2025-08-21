Келси Плам принесла «Спаркс» победу над «Далласом» броском под сирену
Келси Плам помогла «Лос-Анджелесу» победить.
Двухочковое попадание под сирену принесло ее команде победу с минимальным преимуществом (81:80).
На счету Плам 20 очков и 4 подбора при 39,1% точности с игры и 11,1% из-за дуги.
Наиболее результативной в «Спаркс» стала Рикеа Джексон. В ее активе 25 очков и 5 подборов (60% с игры, 85,7% из-за дуги).
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2647 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости