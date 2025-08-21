Дайшон Пьер подписал контракт с УНИКСом

Дайшон Пьер стал игроком УНИКСа.

Казанский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с канадским форвардом Дайшоном Пьером (31 год, 198 см).

Канадец провел последние пять сезонов за «Фенербахче». В прошедшем сезоне Евролиги, который завершился чемпионством турецкого клуба, Пьер набирал 3,3 очка, 2,3 подбора и 0,9 передачи в среднем за матч. Также «Фенербахче » выиграл чемпионат и Кубок Турции.