Сергей Торопов завершил карьеру в 35 лет

Сергей Торопов принял решение завершить карьеру.

«Мы с супругой Марией ждем четвертого ребенка. Старшая дочь уже ходит в школу в Казани, и так как УНИКС не стал продлевать меня на второй год, я решил, что уже не повезу семью на новое место – обустраивать все заново, искать школы, сады, да один переезд чего стоит. Одних их оставить тоже не могу, не понимаю, как люди без семьи живут годами. Поэтому все сложилось в пользу завершения карьеры. Обсудил с семьей и близкими, все поддержали», – рассказал 35-летний форвард.

Прошлым летом Торопов подписал с УНИКСом контракт по схеме «1+1». Спустя год казанский клуб отказался от опции продления соглашения.

До перехода в УНИКС форвард выступал за «Нижний Новгород» (2017-2022) и «Зенит» (2022-2024). Показатели за карьеру – 5,4 очка и 2,3 подбора в среднем за матч.