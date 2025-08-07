«Зенит», УНИКС, «Парма» и приморское «Динамо» примут участие в Кубке Кондрашина и Белова

Стали известны участники Кубка Кондрашина и Белова.

Традиционный предсезонный турнир состоится в Санкт-Петербурге с 8 по 9 сентября на паркете КСК «Арена».

Помимо организатора турнира, санкт-петербургского «Зенита », участниками Кубка Кондрашина и Белова в этом году станут казанский УНИКС , пермская «Парма », а также чемпион Суперлиги сезона-2023/24 приморское «Динамо ».

В первый игровой день состоятся полуфинальные встречи, а 9 сентября пройдут финал и матч за третье место.