1

«Зенит», УНИКС, «Парма» и приморское «Динамо» примут участие в Кубке Кондрашина и Белова

Стали известны участники Кубка Кондрашина и Белова.

Традиционный предсезонный турнир состоится в Санкт-Петербурге с 8 по 9 сентября на паркете КСК «Арена».

Помимо организатора турнира, санкт-петербургского «Зенита», участниками Кубка Кондрашина и Белова в этом году станут казанский УНИКС, пермская «Парма», а также чемпион Суперлиги сезона-2023/24 приморское «Динамо». 

В первый игровой день состоятся полуфинальные встречи, а 9 сентября пройдут финал и матч за третье место.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
