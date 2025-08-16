2

Маркос Найт не получает предложений от клубов Единой лиги ВТБ

35-летний защитник не может найти новую команду в России.

Как сообщает Telegram-канал «Свободный агент», у Маркоса Найта нет интересных вариантов продолжения карьеры в Единой лиге, а европейские клубы предлагают условия ниже. Отмечается, что Найт может попытаться найти новую команду в Китае.

В конце июня американец покинул УНИКС, с которым стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2023 году. Всего Найт провел в команде 2,5 сезона.

В прошедшем чемпионате защитник набирал 16,1 очка, 4,1 подбора, 4 передачи и 1,6 перехвата за 25,5 минуты в среднем. Найт был выбран «Лучшим шестым» турнира. И получил признание коллег, неофициально назвавших его лучшим игроком лиги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
