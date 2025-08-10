«Зенит» сыграет товарищеские матчи с тремя турецкими клубами, а также с ПАОКом и «Партизаном»

«Зенит» представил план предсезонной подготовки.

С 28 августа по 5 сентября петербургская команда проведет тренировочный сбор в Анталье, где сыграет товарищеские матчи с тремя турецкими клубами: «Мерсином » (31 августа), «Тюрк Телекомом » (2 сентября) и «Бешикташем » (4 сентября).

По возвращении из Турции, 8 и 9 сентября, «Зенит» примет участие в Кубке Кондрашина и Белова, где, помимо хозяев, также выступят пермская «Парма », казанский УНИКС и приморское «Динамо».

12 и 13 сентября «Зенит» сыграет в Белграде два товарищеских матча – против греческого ПАОКа и сербского «Партизана». 16 сентября в Санкт-Петербурге команда проведет традиционный медиа-день.

В 24 по 25 сентября «Зенит» примет участие в Суперкубке, который пройдет в Белграде в формате «Финала четырех». Участниками турнира также станут московский ЦСКА, сербская «Црвена Звезда» и новичок Евролиги «Дубай» из ОАЭ.