Будущее Янниса Адетокумбо остается под вопросом, «Бакс» ждут его возвращения с Евробаскета
Ситуация с Яннисом Адетокумбо в «Бакс» прояснится после Евробаскета.
«Будущее Янниса остается под вопросом в это межсезонье и перед сезоном НБА-2025/26.
Все остальные 29 команд лиги продолжают следить за развитием ситуации в «Милуоки», поскольку дальнейшая ясность в ситуации Янниса появится после его возвращения из Греции и участия в Евробаскете.
В это межсезонье «Бакс» делали все возможное, чтобы не только улучшить состав по сравнению с прошлым сезоном, но и доказать своей суперзвезде, что они будут действовать агрессивно, чтобы повысить шансы клуба на завоевание еще одного титула», – пишет журналист ClutchPoints Бретт Сигел.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3179 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ClutchPoints
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости