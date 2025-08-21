Будущее Янниса Адетокумбо остается под вопросом, «Бакс» ждут его возвращения с Евробаскета

Ситуация с Яннисом Адетокумбо в «Бакс» прояснится после Евробаскета.

«Будущее Янниса остается под вопросом в это межсезонье и перед сезоном НБА-2025/26.

Все остальные 29 команд лиги продолжают следить за развитием ситуации в «Милуоки », поскольку дальнейшая ясность в ситуации Янниса появится после его возвращения из Греции и участия в Евробаскете .

В это межсезонье «Бакс» делали все возможное, чтобы не только улучшить состав по сравнению с прошлым сезоном, но и доказать своей суперзвезде, что они будут действовать агрессивно, чтобы повысить шансы клуба на завоевание еще одного титула», – пишет журналист ClutchPoints Бретт Сигел.