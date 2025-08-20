Кристапс Порзингис после поражения от Греции: «Яннис Адетокумбо – один из лучших игроков в мире»

Кристапс Порзингис поделился впечатлениями от игры против Янниса Адетокумбо.

«Было тяжело. Тяжелый матч для нас. Яннис провел невероятную первую половину. Честно говоря, мы могли бы с ним справиться и лучше, но сегодня у нас был тяжелый день, и мы с нетерпением ждем возможности отыграться завтра.

Первая половина была очень тяжелой. Яннис, безусловно, один из лучших игроков в мире, и он создал нам трудности. Он выглядел хорошо, выглядел свежо и создал нам трудности.

Думаю, во второй половине мы с ним справились лучше, но, похоже, у него было мало игрового времени. Но да, он выглядит очень хорошо, и с ним всегда сложно играть, несмотря ни на что, так что мы с нетерпением ждем еще более интересной игры завтра против Италии», – сказал центровой сборной Латвии и «Атланты».

Латвия проиграла Греции в товарищеском матче – 86:104. Адетокумбо набрал 25 очков и сделал 10 подборов.