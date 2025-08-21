Видео
2

Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл (25+10) за 15,3 минуты в товарищеском матче с Латвией

Яннис Адетокумбо ярко дебютировал в подготовительном цикле сборной Греции.

Звездный форвард вышел на 15,3 минуты в победном матче (104:86).

На его счету 25 очков, 10 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота при 9 точных из 12 бросков с игры и 7 из 9 c линии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube FIBA
