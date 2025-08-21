Йокич, Адетокумбо и Дончич – лидеры Топ-10 игроков НБА на Евробаскете-2025 по версии ESPN
ESPN представил десятку лучших игроков НБА на Евробаскете.
Топ-10 по версии ESPN:
Никола Йокич (Сербия)
Яннис Адетокумбо (Греция)
Лука Дончич (Словения)
Франц Вагнер (Германия)
Алперен Шенгюн (Турция)
Кристапс Порзингис (Латвия)
Лаури Маркканен (Финляндия)
Дени Авдия (Израиль)
Санти Альдама (Испания)
Неэмиаш Кета (Португалия)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
