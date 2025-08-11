0

Джон Браун продолжит карьеру в Австралии

33-летний американский форвард присоединится к австралийской команде.

По сообщению инсайдера ESPN Ольгуна Улука, Джон Браун (203 см) заключит однолетнее соглашение с «Мельбурном».

Известный как один из самых неутомимых и эффективных обороняющихся игроков Евролиги, Браун присоединился к «Црвене Звезде» в середине сезона и сыграл важную роль в борьбе команды за выход в плей-ин.

В среднем он набирал 4 очка и 2,6 подбора, проводя на площадке менее 15 минут за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Ольгуна Улука в соцсети X
Джон Браун
Мельбурн
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЦрвена Звезда
чемпионат Австралии
переходы
