Джон Браун продолжит карьеру в Австралии

33-летний американский форвард присоединится к австралийской команде.

По сообщению инсайдера ESPN Ольгуна Улука, Джон Браун (203 см) заключит однолетнее соглашение с «Мельбурном».

Известный как один из самых неутомимых и эффективных обороняющихся игроков Евролиги , Браун присоединился к «Црвене Звезде » в середине сезона и сыграл важную роль в борьбе команды за выход в плей-ин.

В среднем он набирал 4 очка и 2,6 подбора, проводя на площадке менее 15 минут за игру.