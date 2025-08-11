Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
33-летний американский форвард присоединится к австралийской команде.
По сообщению инсайдера ESPN Ольгуна Улука, Джон Браун (203 см) заключит однолетнее соглашение с «Мельбурном».
Известный как один из самых неутомимых и эффективных обороняющихся игроков Евролиги, Браун присоединился к «Црвене Звезде» в середине сезона и сыграл важную роль в борьбе команды за выход в плей-ин.
В среднем он набирал 4 очка и 2,6 подбора, проводя на площадке менее 15 минут за игру.
