«Барселона» проявляет интерес к Майлзу Норрису

«Барселона» заинтересована в подписании Майлза Норриса.

Испанский клуб пристально следит за Майлзом Норрисом, 25-летним форвардом, недавно отчисленным из «Бостона».

На прошлой неделе «Селтикс» расторгли двустороннее соглашение с Норрисом (25 лет, 201 см). В прошлом сезоне форвард сыграл за «Бостон » три матча, набирая в среднем 2,3 очка и 3,0 подбора за 11:38 на паркете.