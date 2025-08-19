«Барселона» проявляет интерес к Майлзу Норрису
«Барселона» заинтересована в подписании Майлза Норриса.
Испанский клуб пристально следит за Майлзом Норрисом, 25-летним форвардом, недавно отчисленным из «Бостона».
На прошлой неделе «Селтикс» расторгли двустороннее соглашение с Норрисом (25 лет, 201 см). В прошлом сезоне форвард сыграл за «Бостон» три матча, набирая в среднем 2,3 очка и 3,0 подбора за 11:38 на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
