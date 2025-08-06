«Олимпиакос» выразил большой интерес к Боунсу Хайлэнду

«Олимпиакос» вступил в борьбу за Боунса Хайлэнда.

После того, как «Црвена Звезда » официально сделала предложение американскому разыгрывающему, «Олимпиакос » также включился в гонку за подписание контракта с Хайлэндом , сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Хайлэнд ждет предложений из НБА , но пока их нет.

Хайлэнд начинал прошлый сезон в «Клипперс», в феврале его обменяли в «Атланту», откуда он был отчислен. Позже защитника подписала «Миннесота», за которую он провел четыре матча. На данный момент Хайлэнд является свободным агентом.