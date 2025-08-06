«Олимпиакос» выразил большой интерес к Боунсу Хайлэнду
«Олимпиакос» вступил в борьбу за Боунса Хайлэнда.
После того, как «Црвена Звезда» официально сделала предложение американскому разыгрывающему, «Олимпиакос» также включился в гонку за подписание контракта с Хайлэндом, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Хайлэнд ждет предложений из НБА, но пока их нет.
Хайлэнд начинал прошлый сезон в «Клипперс», в феврале его обменяли в «Атланту», откуда он был отчислен. Позже защитника подписала «Миннесота», за которую он провел четыре матча. На данный момент Хайлэнд является свободным агентом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
