«Олимпиакос» выразил большой интерес к Боунсу Хайлэнду

«Олимпиакос» вступил в борьбу за Боунса Хайлэнда.

После того, как «Црвена Звезда» официально сделала предложение американскому разыгрывающему, «Олимпиакос» также включился в гонку за подписание контракта с Хайлэндом, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Хайлэнд ждет предложений из НБА, но пока их нет.

Хайлэнд начинал прошлый сезон в «Клипперс», в феврале его обменяли в «Атланту», откуда он был отчислен. Позже защитника подписала «Миннесота», за которую он провел четыре матча. На данный момент Хайлэнд является свободным агентом.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Маттео Андреани в соцсети X
