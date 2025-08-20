Товарищеские матчи. Литва сыграет с Турцией, Греция встретится с Латвией

Сегодня пройдут три товарищеских матча между национальными командами.

Литва встретится с Турцией, Яннис Адетокумбо должен выйти на паркет в матче сборной Греции со сборной Латвии и Кристапсом Порзингисом. Товарищеские матчи Литва – Турция 20 августа. 19.30 Греция – Латвия 20 августа. 20.00 Швеция – Эстония 20 августа. 20.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.