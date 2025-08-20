Товарищеские матчи. Литва сыграет с Турцией, Греция встретится с Латвией
Сегодня пройдут три товарищеских матча между национальными командами.
Литва встретится с Турцией, Яннис Адетокумбо должен выйти на паркет в матче сборной Греции со сборной Латвии и Кристапсом Порзингисом.
Товарищеские матчи
Литва – Турция
20 августа. 19.30
Греция – Латвия
20 августа. 20.00
Швеция – Эстония
20 августа. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1287 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости