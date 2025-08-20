Кристапс Порзингис о возможном возвращении в Европу: «Конечно, почему бы и нет?»

Кристапс Порзингис не исключает, что в будущем вернется в Европу.

«Конечно, почему бы и нет?

Я пока не особо задумывался об этом, но, увидев некоторые клубы здесь, в Греции, понимаешь, какая здесь атмосфера на матчах и все такое, и было бы просто невероятно сыграть здесь.

Возможно, но мне нужно все взвесить, и кто знает, кто знает. Мне нравятся местные болельщики, и мне нравится их соперничество, так что кто знает», – сказал центровой сборной Латвии и «Атланты».