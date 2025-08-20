Кристапс Порзингис о возможном возвращении в Европу: «Конечно, почему бы и нет?»
Кристапс Порзингис не исключает, что в будущем вернется в Европу.
«Конечно, почему бы и нет?
Я пока не особо задумывался об этом, но, увидев некоторые клубы здесь, в Греции, понимаешь, какая здесь атмосфера на матчах и все такое, и было бы просто невероятно сыграть здесь.
Возможно, но мне нужно все взвесить, и кто знает, кто знает. Мне нравятся местные болельщики, и мне нравится их соперничество, так что кто знает», – сказал центровой сборной Латвии и «Атланты».
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2202 голоса
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости