Марк Кьюбан: «Сделайте то же самое, что и в футболе. Пусть игроки до 21 года выступают на Олимпиаде, а мы создадим собственный международный Кубок мира»

Бывший владелец «Мэвс» предлагает новый формат взаимоотношений НБА с Олимпиадой.

«Парни едут выступать на Олимпийские игры, NBC зарабатывает миллиарды, МОК зарабатывает миллиарды, даже ФИБА получает огромные деньги – а мы отдаем всех этих игроков бесплатно и берем на себя все риски травм.

Пока что серьезных повреждений не было, но все понимают: если игрок – свободный агент и получает травму, он не выйдет на площадку, верно?

В футболе (соккере) Олимпиада предназначена для игроков 21-22 лет и младше, а Чемпионат мира – более значимое событие. Дайте им больше молодежи. Сделайте то же самое, что и в футболе. Пусть игроки до 21 года выступают на Олимпиаде, а мы создадим собственный международный Кубок мира.

Когда я пытался убедить Дэвида Стерна или Адама Сильвера, они говорили: «Ну, у нас контракт с ФИБА». Но когда этот контракт истек, они такие: «Ладно, мы продлили соглашение с ФИБА».

Только представьте, сколько денег и игроков вовлечено. Мы могли бы достичь масштабов Чемпионата мира по футболу, который является одним из крупнейших спортивных событий в мире. В футболе он даже значимее Олимпиады. И мы могли бы сделать то же самое.

И я считаю, что нам стоит это реализовать. Думаю, игроки заработали бы на этом гораздо больше. Но Адам не согласится. Потому я продал «Даллас», – закончил речь шуткой Кьюбан .