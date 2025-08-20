Роль Марка Кьюбана в «Далласе» после продажи клуба была преувеличена

Инсайдер прояснил реальную роль Марка Кьюбана в «Далласе».

«Марк Кьюбан всем, кто был готов его слушать, говорил, что после продажи команды продолжит ею управлять, но в самом договоре этого не было. Затем Кьюбан заявил, что НБА заставила его удалить из договора пункт.

Но опять же, мне сказали, что пункт, который был удален из договора, касался только того, что Кьюбану разрешалось присутствовать на всех совещаниях по баскетбольным операциям, а не того, что он был главным», – рассказал инсайдер ESPN Тим Макмэн в подкасте The Hoop Collective.