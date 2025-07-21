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Зак Лоу о ругани Кэма Томаса: «Уверен во всем, что я о нем сказал»

Зак Лоу ответил на агрессию Кэма Томаса.

Обозреватель The Ringer ранее описал «консенсус» по поводу игрока в лиге, которого воспринимают как «единоличника с пустой статистикой». Томас нецензурно ответил в соцсетях.

«До этих слов я высказал свое личное мнение. Обозначил его предпочтительное место в роли 6-7 игрока. И я действительно считаю его «единоличником», но это нормально, он умеет набирать очки и играет за ужасную команду.

Марк Кьюбан однажды послал меня ##### на центральном телевидении. Потому что я назвал Луку Дончича возможно самым большим нытиком в НБА. Думаю, что это мнение подтвердилось.

В ситуации с Кэмом Томасом мне кажется, что я в порядке. Уверен во всем, что я о нем сказал», – заключил Лоу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Zach Lowe Show
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