Марк Кьюбан: «Когда я присоединился к лиге, все было намного проще. Мэт Ишбиа просто опоздал года на три»

Кьюбан объяснил «синдром нового владельца» Ишбиа.

«Это действительно сложно, потому что у тебя появляется возможность купить команду только благодаря большому успеху в бизнесе. Ты думаешь, что твой опыт на 100% применим и ты просто сможешь взять все под контроль.

Когда я присоединился к лиге, все было намного проще, многие владельцы были старой закалки. Но сейчас все гораздо сложнее. Здесь стало больше технологий, данных и аналитики, а новое коллективное соглашение делает ситуацию еще жестче. Ишбиа просто опоздал года на три», – сказал Кьюбан .

Мэт Ишбиа приобрел «Финикс » в 2022 году и решил, что путь к чемпионству лежит через громкие обмены. Но даже с Кевином Дюрэнтом и Брэдли Билом в составе лучшим результатом «Санс» за 3 сезона остался полуфинал Запада в 2023 году.