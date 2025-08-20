Хуан Эрнангомес: «Нашим разыгрывающим 19 и 20 лет. Мы будем сражаться, но победы случаются не каждый раз»
Хуан Эрнангомес осторожно оценивает шансы Испании на защиту европейского титула.
«Хотел бы не быть одним из ветеранов, чтобы Руди (Фернандес), Чачо (Серхио Родригес) и Рикки (Рубио) были в команде. Очень скучаю по ним. Но такова жизнь.
Нашим разыгрывающим 19 и 20 лет. Было бы не справедливо сравнивать их с Рубио или Раулем Лопесом. Да и мы не Пау Газоль, а Санти Альдама – не Марк Газоль. Мы будем сражаться, будем честно себя оценивать и выкладываться в каждом матче.
Победа на прошлом Евробаскете является для нас примером, но такое не случается каждый раз. Будем надеяться, что это все же произойдет, но будем сохранять спокойствие, действовать постепенно.
Этот турнир – потрясающая возможность для страны и молодежи. Надеюсь, что они отнесутся к этому с максимальной ответственностью», – заключил Эрнангомес.
