Костас Слукас о Евробаскете-2025: «Скорее всего, мой последний турнир в сборной. Хочу оставить победное наследие»

Костас Слукас рассказал о настрое на Евробаскет.

35-летний греческий ветеран нацелен на титул.

«Большая честь – представлять свою страну, я делал это с 12 или 13 лет. Пропускал турниры только из-за травм. Чувствую большую ответственность, потому что это, скорее всего, мой последний, хочу оставить после себя победное наследие, которое объединит греков.

Самая важная часть команды – Вассилис Спанулис (главный тренер). Он лидер, яркая личность, победитель. Делится этим качествами с нами. Ну и, разумеется, Яннис Адетокумбо – один из лучших игроков в мире. Их сочетание с ветеранами и молодыми талантами заряжает меня оптимизмом.

Каждый соперник опасен, если расслабиться. Наш опыт показал, что малейшая ошибка может быть наказана.

Сербия впереди всех остальных на шаг. Германия близка, у Турции сильный состав. Италия и Испания. Столько талантливых игроков в турнире», – заключил Слукас.