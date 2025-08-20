Прибытие Майка Котсара в сборную Эстонии откладывается из-за возможных проблем с плечом

Майк Котсар продолжает обследование.

28-летний эстонский центровой не смог прибыть для участия в товарищеском матче со Швецией.

У баскетболиста были небольшие проблемы с плечом, которые должны были быть решены к нынешнему времени. Однако последнее обследование МРТ выявило аномалию, японский клуб «Йокогама» отложил отъезд игрока до полной ясности с его состоянием.

«Нет причин для паники, ждем окончательных результатов», – заявил представитель сборной Эстонии.