Прибытие Майка Котсара в сборную Эстонии откладывается из-за возможных проблем с плечом
Майк Котсар продолжает обследование.
28-летний эстонский центровой не смог прибыть для участия в товарищеском матче со Швецией.
У баскетболиста были небольшие проблемы с плечом, которые должны были быть решены к нынешнему времени. Однако последнее обследование МРТ выявило аномалию, японский клуб «Йокогама» отложил отъезд игрока до полной ясности с его состоянием.
«Нет причин для паники, ждем окончательных результатов», – заявил представитель сборной Эстонии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
