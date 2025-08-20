Тайлер Дорси о сборной Греции: «Больше всего энергии у Танасиса Адетокумбо, он постоянно вопит – нам это помогает»

Тайлер Дорси рассказал об атмосфере в сборной Греции.

«В таком турнире нельзя допускать плохих матчей. В плей-офф у тебя обычно есть серия. Но здесь речь идет об играх на вылет после группового этапа. Это повышает интерес для болельщиков.

Наши парни в сборной Греции голодны до побед. Много новых лиц и несколько ветеранов, включая меня.

У Танасиса Адетокумбо больше всего страсти и энергии. Он постоянно вопит – нам это помогает.

Яннис Адетокумбо использует любую мелочь, чтобы быть лучше. Все ориентируются на него. Он потрясающий лидер. На площадке привлекает внимание всех 5 игроков соперника, так что все остальные постоянно открыты.

Хочу встретиться с лучшими игроками в мире. Это поможет моей игре и даст шанс сделать нечто особенное для Греции.

Никола Йокич – совершенно необыкновенный, не знаю никого похожего на него. При встрече с ним остается надеяться на неудачный день.

Лука Дончич играет в необычном темпе и потрясающе использует свои габариты.

Богдан Богданович – великолепный «шутер». Я специализируюсь на этом же, так что хочу посоревноваться с ним», – поделился Дорси .