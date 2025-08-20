Богдан Богданович: «Лука Дончич может уничтожить кого угодно в турнире. Набрать 50-60 очков»

Богдан Богданович описал самых опасных индивидуально соперников сборной Сербии.

«Яннис Адетокумбо (Греция) – воплощение атлетизма. Нельзя допускать ни единой ошибки, потому что он сразу наказывает тебя. Его защита невероятна, а динамика перехода в нападение делает его совершенно неудержимым.

Лука Дончич (Словения) может уничтожить кого угодно в турнире. Набрать 50-60 очков. Это делает его уникальным.

В более широком смысле надо опасаться Испанию, молодую, но уже сильную Францию и Германию. Будет много серьзных команд и вызовов для нас», – заявил капитан сербской сборной.