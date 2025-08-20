«Не так уж трудно сохранить деньги, когда их так много». Джон Стоктон прокомментировал банкротство 60% игроков НБА

Джон Стоктон призывает к разумному обращению с капиталом.

Около 60% игроков НБА становятся банкротами за 5 лет после завершения игровой карьеры.

«Не так сложно сохранить деньги, когда их так много.

Если не платишь налоги, шрафы и пени съедают все за секунду. Потом женишься и разводишься – отдаешь половину. Покупаешь вещи, теряющие в стоимости, несколько машин, украшения. Везде клин.

А выбраться из долгов уже невозможно. Нельзя вернуться к обычной жизни, когда раньше зарабатывал 50 миллионов в год, одновременно расплачиваясь по счетам.

Все случается быстрее и обыденнее, чем кажется. Нужно сохранять здравомыслие и быть внимательным», – заключил Стоктон.