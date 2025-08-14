2

Джон Стоктон о «Дрим Тим»: «Не думаю, что вы когда-либо снова увидите такую команду»

Джон Стоктон рассказал о сборной США 1992 года.

«Прежде всего, «Дрим Тим» была баскетбольным раем. Думаю, большинство ребят считали ее баскетбольным раем, когда мы тренировались.

Меня поражал интеллект, баскетбольный интеллект каждого. Нам не требовалось нападение. Мгновенно появлялось открытое пространство. Игрок делал рывок, за ним следовал рывок. Мяч летел вовремя, точно в цель.

Следующий игрок вовремя оказывался на мяче, точно в цель. В защите это было похоже на амебу. Это было единое целое, понимаете, без какого-либо тренера. Эти ребята досконально понимали игру, и я не думаю, что вы когда-либо снова увидите такую команду», – рассказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Maverick Approach
logoДжон Стоктон
Барселона-1992
logoНБА
logoсборная США
