Джон Стоктон: «Меня немного оскорбляет обмен майками»
Джон Стоктон высказался об обмене майками между игроками.
«Честно говоря, меня немного оскорбляет обмен майками, сама идея.
Я воспринимаю майку как собственность команды. И в конце сезона, если нам повезет, нам разрешат забрать ее домой или что-то в этом роде.
В начале моей карьеры мы берегли майки на следующий год. Я четыре года носил студенческую форму, как и ребята после меня, носили те же самые майки. Поэтому я никогда не считал, что имею право делиться майкой», – сказал 10-кратный участник Матча всех звезд НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости