Джон Стоктон: «Меня немного оскорбляет обмен майками»

Джон Стоктон высказался об обмене майками между игроками.

«Честно говоря, меня немного оскорбляет обмен майками, сама идея.

Я воспринимаю майку как собственность команды. И в конце сезона, если нам повезет, нам разрешат забрать ее домой или что-то в этом роде.

В начале моей карьеры мы берегли майки на следующий год. Я четыре года носил студенческую форму, как и ребята после меня, носили те же самые майки. Поэтому я никогда не считал, что имею право делиться майкой», – сказал 10-кратный участник Матча всех звезд НБА .