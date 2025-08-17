2

Джон Стоктон: «Меня немного оскорбляет обмен майками»

Джон Стоктон высказался об обмене майками между игроками.

«Честно говоря, меня немного оскорбляет обмен майками, сама идея.

Я воспринимаю майку как собственность команды. И в конце сезона, если нам повезет, нам разрешат забрать ее домой или что-то в этом роде.

В начале моей карьеры мы берегли майки на следующий год. Я четыре года носил студенческую форму, как и ребята после меня, носили те же самые майки. Поэтому я никогда не считал, что имею право делиться майкой», – сказал 10-кратный участник Матча всех звезд НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
logoДжон Стоктон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Никола Йокич исполнил шикарный реверс-данк во время разминки
2 минуты назадВидео
Товарищеские матчи. 42 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть Польшу, Босния и Герцеговина встречается с Бельгией
11 минут назад
«Этот город был создан для него». Стивен Эй Смит считает, что Кармело Энтони идеально подходил «Детройту»
131 минуту назад
Стефен Карри об университетском тренере: «Я искренне благодарен ему за то, что он так отнесся ко мне»
1сегодня, 14:40
«Арис» объявил о подписании Брина Форбса
сегодня, 14:11
Федерация баскетбола Словении: «Лука Дончич завершил матч против Латвии без травм и продолжит тренироваться с командой»
сегодня, 14:03
Стефен Карри о межсезонных тренировках: «Постоянно отслеживаю пульс»
сегодня, 13:54
Эдо Мурич: «Лука Дончич стал быстрее и прыгает больше»
сегодня, 13:36
Донован Митчелл, Энтони Эдвардс и Джейлен Уильямс – в топ-3 рейтинга лучших атакующих защитников сезона-2025/26 от HoopsHype
8сегодня, 12:15
Серджо Скариоло после двух поражений от Франции: «Мы на правильном пути»
сегодня, 11:46
Ко всем новостям
Последние новости
Марио Сен-Супери пополнил список травмированных игроков сборной Испании
сегодня, 14:26
«Локомотив-Кубань» подпишет Александра Летино
сегодня, 13:24
Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Даллас», «Лос-Анджелес» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
1сегодня, 12:30
«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!» Эван Фурнье пошутил по поводу подзатыльника от Янниса Адетокумбо
1сегодня, 11:28
Джамал Кроуфорд: «Дэйм, Стеф, Трэй Янг, Лука – все они бросают после ведения, и это делает их исключительными. Ван Эксель и Абдул-Рауф делали то же самое, но это осуждали»
сегодня, 11:07
Александер Секулич: «Порзингис даже подошел ко мне после матча и извинился за судейство»
сегодня, 08:24
«Миннесота» не запрещала Донте Дивинченцо участвовать в Евробаскете
сегодня, 06:04
Лука Дончич высказал недовольство судьям после матча с Латвией
сегодня, 05:44Видео
«Детройт» подписал с Джавонте Грином частично гарантированный контракт
вчера, 19:05
Хайме Эченике подписал контракт с «Реджо-Эмилией»
вчера, 18:56