Джон Стоктон: «Почти не смотрю НБА. Лига стала мягкой»
Джон Стоктон признался, что больше не смотрит НБА, потому что она слишком мягкая.
«Я почти не смотрю НБА. Жизнь кипит.
Судя по тому, что я вижу, лига стала мягкой. Игроки могут взять двадцать выходных дней. Как это называется, распределение нагрузки? Представьте, как отец говорит: «Я возьму несколько недель отпуска». Понимаете? И кто тогда нас будет кормить?
Эти ребята так делают, а они должны быть примером, и лига это позволяет», – сказал 10-кратный участник Матча всех звезд НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Maverick Approach
