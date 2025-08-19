Товарищеские матчи. Словения сыграет с Великобританией

Сегодня пройдет один товарищеский матч между национальными командами.

Сборная Словении встретится с командой Великобритании. Лидер словенцев Лука Дончич, досрочно покинувший площадку в матче против Латвии, примет участие в сегодняшней игре. Товарищеские матчи Словения – Великобритания 19 августа. 21.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.