Алондес Уильямс присоединился к «Вашингтону»
«Уизардс» просмотрят Алондеса Уильямса.
26-летний защитник (193 см) подпишет контракт Exhibit 10 и попробует пробиться в состав команды.
Уильямс не был выбран на драфте-2022 НБА и провел 3 сезона в лиге, отыграв в общем 9 матчей с незначительным временем на площадке. Баскетболист набирал 18,7 очка, 5,4 передачи, 4,3 подбора и 1,5 перехвата в среднем в 45 играх прошедшего чемпионата лиги развития.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
