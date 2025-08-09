Аколда Гак примет участие в тренировочном лагере «Вашингтона»
Аколда Гак присоединился к «Вашингтону».
«Уизардс» подписали с австралийским форвардом (23 года, 210 см) негарантированный контракт Exhibit 10 на тренировочный лагерь.
Гак выступал за «Вашингтон» в Летней лиге. В трех матчах он в среднем набирал 4,7 очка, делал 4,0 подбора и 1,7 передачи за 16,8 минуты на паркете.
В прошлом сезоне 23-летний форвард сыграл 12 матчей за «Кэпитал-сити» в G-лиге.
