Аколда Гак примет участие в тренировочном лагере «Вашингтона»

Аколда Гак присоединился к «Вашингтону».

«Уизардс» подписали с австралийским форвардом (23 года, 210 см) негарантированный контракт Exhibit 10 на тренировочный лагерь.

Гак выступал за «Вашингтон » в Летней лиге. В трех матчах он в среднем набирал 4,7 очка, делал 4,0 подбора и 1,7 передачи за 16,8 минуты на паркете.

В прошлом сезоне 23-летний форвард сыграл 12 матчей за «Кэпитал-сити» в G-лиге.