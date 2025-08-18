Джейлен Макдэниэлс подпишет контракт с «Новым Орлеаном»
Джейлен Макдэниэлс присоединится к «Пеликанс».
27-летний форвард (206 см) был выбран 52-м на драфте-2019 НБА и провел 6 сезонов в лиге, набирая 6,7 очка, 3,3 подбора и 1,2 передачи в среднем по карьере в 252 матчах.
В прошлом сезоне игрок в основном выступал в лиге развития в фарм-клубе «Вашингтона».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
