0

Джейлен Макдэниэлс подпишет контракт с «Новым Орлеаном»

Джейлен Макдэниэлс присоединится к «Пеликанс».

27-летний форвард (206 см) был выбран 52-м на драфте-2019 НБА и провел 6 сезонов в лиге, набирая 6,7 очка, 3,3 подбора и 1,2 передачи в среднем по карьере в 252 матчах.

В прошлом сезоне игрок в основном выступал в лиге развития в фарм-клубе «Вашингтона».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
