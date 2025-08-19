  • Спортс
  • Гильермо Эрнангомес: «В прошлом сезоне у меня пропала страсть к баскетболу. Пытался найти выход, но в одиночку это невозможно»
Гильермо Эрнангомес: «В прошлом сезоне у меня пропала страсть к баскетболу. Пытался найти выход, но в одиночку это невозможно»

Центровой «Барселоны» поделился, как он перенес непростой период в жизни.

«В прошлом сезоне я пережил сложный период – у меня пропала любовь и страсть к баскетболу. Я не чувствовал себя счастливым, мне было некомфортно от того, чем я занимался.

Я ходил на тренировки, потому что так было нужно. Пытался найти выход, но в какой-то момент понимаешь, что в одиночку это невозможно.

Я поговорил с семьей и близкими, решил обратиться за помощью, поработать над эмоциями и ментальным здоровьем. Это мне очень помогло – я заново подключил голову, понял, чего хочу, а чего нет», – признался Эрнангомес.

В прошлом сезоне центровой принял участие 34 матчах Евролиги, набирая в среднем 8,2 очка и 4,1 подбора за 16 минут на паркете. «Барселона» остановилась в шаге от «Финала четырех», уступив «Монако» в серии (2-3).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст La Bombilla
