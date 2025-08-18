Зарплатный бюджет «Барселоны» в новом сезоне сократится на 2,75 миллиона евро

Финансовые возможности каталонского клуба уменьшились на 8,7%.

Директор «Барселоны» Хавьер О’Каллагэн объявил об уменьшении бюджета баскетбольного подразделения клуба.

В новом сезоне зарплатный фонд составит 28,75 миллиона евро (до налогов). Для сравнения: в прошлом сезоне каталонский клуб выделил 31,5 миллиона евро на зарплаты игроков и тренеров, включая молодежные команды.

В межсезонье «Барселона » рассталась с Джабари Паркером, Джастином Андерсоном, Чимези Мету и завершившим карьеру Алексом Абринесом.

При этом клуб подписал несколько опытных игроков, включая Торнике Шенгелию, Уилла Клайберна и Майлза Кэйла.