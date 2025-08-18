  • Спортс
  • Директор «Барсы» О’Каллаган: «Финансовые правила Ла Лиги несправедливы в отношении мультиспортивных клубов. Идеально, чтобы у каждой команды действовал свой регламент»
Директор «Барсы» О’Каллаган: «Финансовые правила Ла Лиги несправедливы в отношении мультиспортивных клубов. Идеально, чтобы у каждой команды действовал свой регламент»

Директор «Барселоны» Хавьер О’Каллаган высказался о финансовых правилах Ла Лиги.

«Финансовые правила Ла Лиги не учитывают специфику мультиспортивных клубов вроде «Барселоны». Идеально было бы, чтобы у каждой команды действовал свой регламент.

Все, что не относится к основной футбольной команде – игроки, главный и помощник тренера, – дало перерасход в семь миллионов евро, и это напрямую влияет на процесс заявок. В эту сумму входят, в частности, премиальные за титулы», – заявил директор по профессиональным видам спорта «Барселоны» Хавьер О’Каллаган. 

Специалист также подчеркнул, что превышение бюджета не связано с зарплатами баскетбольного и женского футбольного подразделений, которые уложились в смету, а возникло из-за остальных расходов, попавших в категорию «неподлежащих регистрации».

«В следующем сезоне нам придется очень строго следить за фондом зарплат всех команд, не жертвуя при этом конкурентоспособностью», – сказал О’Каллаган.

«Барселоне» придется скорректировать фонд зарплат, чтобы сохранить баланс и соответствие требованиям финансового фэйр-плей Ла Лиги. Больше всего урежут бюджет баскетбольной секции – на оплату труда игроков там останется чуть более 28 миллионов евро.

«Рынок перегрет, и чтобы удерживать топ-игроков, приходится тратить больше. Поэтому нужно делать ставку на Ла Масию и максимально точно подходить к трансферам.

Нам сложнее поддерживать конкурентный уровень с требованиями Ла Лиги. Но мы сможем конкурировать», – добавил О’Каллаган.

Совет директоров «Барсы» одобрил финансовую гарантию в 7 млн евро для покрытия дефицита бюджета в случае необходимости

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Mundo Deportivo
