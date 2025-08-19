«Барселона» продлила контракт с Юссуфой Фаллем на следующий сезон

30-летний центровой продолжит играть за каталонцев.

«Барселона » объявила о продлении соглашения с Юссуфой Фаллем (223 см) на сезон-2025/26.

Изначально, еще в июне, испанский клуб объявил, что контракт Фалля, срок действия которого истекал, продлеваться не будет. Однако клуб изменил свое решение.

Центровой присоединился к «Барселоне» прошлым летом, перейдя из «Виллербана». В прошедшем розыгрыше Евролиги Фалль в среднем набирал 4,4 очка и 3,3 подбора, проводя на площадке чуть более 10 минут в 29 матчах.