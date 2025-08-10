«Сакраменто» может попытаться заполучить Джоша Гидди

«Сакраменто» – возможный претендент на Джоша Гидди.

По словам репорткра Аллена Стайлза, в лиге растет убеждение в том, что «Кингз» могут претендовать на австралийского защитника «Чикаго ».

«Судя по тому, что я слышал, и по словам тех, кто, как правило, в курсе событий, они не удивятся, если «Кингз» окажутся в числе команд, претендующих на Гидди », – сказал Стайлз в эфире Sactown Sports 1140.

«Кингз» уже заключили трехлетний контракт с немецким разыгрывающим Деннисом Шредером, но Стайлз отметает, что их подход к межсезонью показывает, что они сохраняют возможность выбора.