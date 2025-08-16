Андрей Ведищев: «Подписание Винса Хантера показывает наш настрой на сезон и серьезные амбиции»

Андрей Ведищев прокомментировал подписание контракта с Винсом Хантером.

«Рад, что Винс Хантер в предстоящем сезоне будет защищать красно-зеленые цвета «Локомотива».

Это опытный игрок, который полезен на обеих сторонах площадки и готов брать на себя инициативу в ключевые моменты. Важно, что Хантер знаком с Единой лигой ВТБ и имеет чемпионский опыт. Это подписание показывает наш настрой на сезон и серьезные амбиции!

Уверен, что Винс принесет клубу много пользы не только на площадке, но и в раздевалке, и передаст свой чемпионский настрой нашей талантливой молодежи», – отметил президент «Локомотива -Кубань».