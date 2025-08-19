Ариана Андонян станет генеральным менеджером фарм-клуба «Филадельфии» в G-лиге

Ариана Андонян – новый руководитель фарм-клуба «Сиксерс».

«Филадельфия » назначит Ариану Андонян генеральным менеджером команды G-лиги «Делавэр».

30-летняя специалистка будет совмещать эту должность с должностью вице-президента по подбору игроков в «Сиксерс».

До этого Андонян занимала должность директора по подбору игроков в «Мемфисе» и координатора скаутинга в «Хьюстоне». Она также работала в университете Дьюк.