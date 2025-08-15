  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Филадельфия», «Денвер», «Финикс», «Шарлотт» и «Вашингтон» проведут больше всех серий из двух игр за два дня в следующем сезоне (по 16)
0

«Филадельфия», «Денвер», «Финикс», «Шарлотт» и «Вашингтон» проведут больше всех серий из двух игр за два дня в следующем сезоне (по 16)

Стало известно, сколько «бэк-ту-бэков» придется провести некоторым из команд.

По 16 серий из 2 игр за 2 дня проведут: «Денвер», «Филадельфия», «Финикс», «Шарлотт» и «Вашингтон».

По 15: «Клипперс», «Торонто», «Майами», «Портленд», «Юта», «Голден Стэйт» и «Новый Орлеан».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
logoНБА
logoВашингтон
logoФиникс
logoТоронто
logoДенвер
logoНовый Орлеан
logoЮта
logoПортленд
logoКлипперс
logoМайами
logoШарлотт
logoГолден Стэйт
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
2сегодня, 05:27
NBC покажет четыре матча в День Мартина Лютера Кинга
12 августа, 13:43
ESPN представил участников сдвоенных матчей первой недели сезона
112 августа, 13:24
Главные новости
«Милуоки» отказался включать Бобби Портиса в «сайн-энд-трэйд» Джонатана Куминги
8 минут назад
Йован Буха: «В лиге ожидают, что этим летом Остин Ривз получит контракт на 30 миллионов в год – будь то от «Лейкерс» или от другой команды»
4сегодня, 05:53
«Лейкерс» откроют статую в честь Пэта Райли в день матча с «Бостоном» (22 февраля)
4сегодня, 04:54
Боунс Хайлэнд, скорее всего, займет последнее место в составе «Миннесоты»
1сегодня, 04:31
Товарищеские матчи. Франция победила Испанию, Литва выиграла у Латвии в овертайме и другие результаты
3вчера, 21:43
Амир Коффи подпишет однолетний контракт с «Милуоки»
5вчера, 19:54
«Оклахома», «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
2вчера, 19:47
Джон Стоктон о «Дрим Тим»: «Не думаю, что вы когда-либо снова увидите такую команду»
6вчера, 18:50
«Стоит и держит бумагу, которой только что вытер задницу». Гэри Витти рассказал, как Шакил О’Нил бросил в него туалетной бумагой
14вчера, 18:35
«Мне поступали угрозы убийством». Кендрик Перкинс рассказал, как ему угрожали после критики Янниса Адетокумбо
3вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
2сегодня, 05:27
Опубликовано видео с тренировки Стефена Карри в летнем лагере
2вчера, 17:41Видео
Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»
вчера, 16:26
Аду Тьеро успеет восстановиться от травмы к тренировочному лагерю «Лейкерс»
1вчера, 12:25
Итан Томпсон принял приглашение в тренировочный лагерь «Майами»
вчера, 12:20
Киллиан Хэйс хочет вернуться в НБА
вчера, 12:12
Винс Хантер покинул «Зенит»
1вчера, 10:13
Зоран Драгич: «Сам попрощался со сборной. Тренер сказал, что я больше ничего не могу дать команде»
8вчера, 07:11
Этторе Мессина: «Дончич забыл, что Чанчар и Нибо восстанавливаются после серьезных травм»
1вчера, 07:02
«Виллербан» продлил контракт с Шакилом Харрисоном
вчера, 06:26