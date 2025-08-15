«Филадельфия», «Денвер», «Финикс», «Шарлотт» и «Вашингтон» проведут больше всех серий из двух игр за два дня в следующем сезоне (по 16)
Стало известно, сколько «бэк-ту-бэков» придется провести некоторым из команд.
По 16 серий из 2 игр за 2 дня проведут: «Денвер», «Филадельфия», «Финикс», «Шарлотт» и «Вашингтон».
По 15: «Клипперс», «Торонто», «Майами», «Портленд», «Юта», «Голден Стэйт» и «Новый Орлеан».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости