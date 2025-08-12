Тайриз Макси не мог открыть банку с консервами и запустил трансляцию, чтобы попросить помощи
Защитник «Филадельфии» впервые столкнулся с консервной открывашкой.
«Обычно шеф помогает мне открывать консервы для моих собак. Кто-нибудь, подскажите, что делать! Помогите мне! Объясните, как эта штука работает.
Чувак не умеет открывать банки? Да, не умею. Извините. Всю жизнь я только тренировался… Вы ржете, а тут все серьезно. Никого нет дома. Майры нет, шефа нет, мамы нет. А я пытаюсь открыть эту банку», – общался со своими зрителями баскетболист.
В конце концов, Макси справился, но свалил вину на открывалку. Он нашел новую, и та сработала как надо.
«Я разобрался. Та была старая, а эта новая. Вы хотели сделать из меня дурака, но проблема была не во мне», – заявил он.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
