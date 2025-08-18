Уилл Уивер стал советником тренерского штаба «Шарлотт»
«Хорнетс» наняли Уилла Уивера.
Специалист будет помогать тренерскому штабу команды в качестве советника.
Уивер работал в роли ассистента в «Филадельфии», «Бруклине» и «Хьюстоне», а также возглавлял «Сидней», «Париж» и фарм-клуб «Нетс», в котором стал лучшим тренером G-лиги в 2019 году.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости