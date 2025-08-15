Ник Нерс о Джоэле Эмбииде: «Все новости положительные»

Главный тренер «Сиксерс» дал обнадеживающий прогноз о состоянии здоровья Эмбиида.

«Все новости положительные. Я знаю, что он работает очень, очень упорно, и, думаю, ситуация складывается хорошо. Будет ли он готов к тренировочному лагерю – возможно. Перед этим предстоит принять еще много решений. Но для нас главное, чтобы он был здоров и мог играть на уровне, близком к своему максимуму», – сказал Нерс .

Как писал инсайдер Бретт Сигел, хотя новости из «Филадельфии» о звездном центровом продолжают быть оптимистичными, и ожидается, что он вернется в форму уровня MVP, все остальные в лиге не разделяют этого мнения. Распространенные слова, связанные с Эмбиидом и его здоровьем в это межсезонье – «все плохо».