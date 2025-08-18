Джа Морэнт, Леброн Джеймс и Лука Дончич – лидеры по участию в подборках лучших моментов НБА прошлого сезона

«Лейкерс» чаще всего были представлены в Топ-10 ярких эпизодов НБА.

Первое индивидуальное место по сочетанию числа появлений в Топ-10 моментов дня в сезоне-2024/25 и занятой в них строчки досталось разыгрывающему «Мемфиса » Джа Морэнту , несмотря на всего 50 проведенных матчей. В тройке лидеров также две звезды «Лейкерс » – Леброн Джеймс и Лука Дончич .

Топ-10 по игрокам (число появлений + очки за место, 10 – за 1-е, 1 – за 10-е, дополнительные баллы за участие в аллей-упах и результативные передачи).

График по командам (ось X – попадания в Топ-10, ось Y – средняя разница очков).