Ник Райт: «Весьма вероятно, что у Луки Дончича не будет партнера по команде лучше, чем Леброн Джеймс»

Ник Райт советует «Лейкерс» совершить выгодные сделки в это межсезонье.

«Весьма вероятно, что за все время действия этого продленного контракта у Луки не будет партнера по команде лучше, чем Леброн . Может быть, они возьмут Янниса, и я ошибаюсь, или, может быть, они положили глаз на Джокера, и я ошибаюсь. Но Шэй никуда не денется, Тейтум никуда не денется, а игроков, которые лучше Леброна, больше нет.

Справедливо это или нет, но Леброн явно испытывает недовольство. Не думаю, что между Лукой и Леброной есть разногласия. На месте «Лейкерс» я бы еще сильнее надавил на газ в этом сезоне.

Опять же, если у них есть достоверная информация о том, что если они сохранят платежную ведомость чистой, то через два года Яннис планирует перейти в «Лейкерс » как свободный агент, то нужно сохранять гибкость. Но это чертовски рискованно», – сказал эксперт Fox Sports.