Кент Лэйкоб покинул фронт-офис «Голден Стэйт»

Сын Джо Лэйкоба решил закончить работу в НБА.

Кент Лэйкоб (32 года) ушел из «Уорриорз» после 10 лет работы в организации с отцом (владельцем клуба) и старшим братом Кирком.

«Мне интересно, что еще есть в жизни, как я буду смотреть на нее за пределами отцовского бизнеса. Отлично понимаю, насколько привлекательным выглядит мое положение. Оно очень комфортно. Мне очень повезло со всем этим. Я не прикладывал к этому руку. Появился на свет в ситуации, за которую я благодарен. Но не думаю, что она дает мне четкое представление о жизни и понимание того, чего я хочу в ней добиться», – признался Кент Лэйкоб.

«Для этого нужны яйца», – прокомментировал решение сына Джо Лэйкоб .