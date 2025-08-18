Кент Лэйкоб покинул фронт-офис «Голден Стэйт»
Сын Джо Лэйкоба решил закончить работу в НБА.
Кент Лэйкоб (32 года) ушел из «Уорриорз» после 10 лет работы в организации с отцом (владельцем клуба) и старшим братом Кирком.
«Мне интересно, что еще есть в жизни, как я буду смотреть на нее за пределами отцовского бизнеса. Отлично понимаю, насколько привлекательным выглядит мое положение. Оно очень комфортно. Мне очень повезло со всем этим. Я не прикладывал к этому руку. Появился на свет в ситуации, за которую я благодарен. Но не думаю, что она дает мне четкое представление о жизни и понимание того, чего я хочу в ней добиться», – признался Кент Лэйкоб.
«Для этого нужны яйца», – прокомментировал решение сына Джо Лэйкоб.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
