В Китае встретили Стефена Карри шоу дронов, изображающим попадание мяча в кольцо
Звезда «Уорриорс» получил теплый прием в Поднебесной.
Стефен Карри отправился в тур по Китаю, в рамках которого он проведет тренировочный лагерь. Помогать звездному разыгрывающему будут его брат Сет и баскетболистка NCAA Аззи Фадд, вместе с Карри представляющая бренд Under Armour.
Тысячи фанатов заполнили улицы, чтобы поприветствовать четырехкратного чемпиона НБА. Китайцы также устроили для Карри впечатляющее шоу дронов: тысячи беспилотников изобразили в небе полет баскетбольного мяча, заходящего в кольцо.
