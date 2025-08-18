В Китае встретили Стефена Карри шоу дронов, изображающим попадание мяча в кольцо

Звезда «Уорриорс» получил теплый прием в Поднебесной.

Стефен Карри отправился в тур по Китаю, в рамках которого он проведет тренировочный лагерь. Помогать звездному разыгрывающему будут его брат Сет и баскетболистка NCAA Аззи Фадд, вместе с Карри представляющая бренд Under Armour.

Тысячи фанатов заполнили улицы, чтобы поприветствовать четырехкратного чемпиона НБА . Китайцы также устроили для Карри впечатляющее шоу дронов: тысячи беспилотников изобразили в небе полет баскетбольного мяча, заходящего в кольцо.