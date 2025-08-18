4

Джонатан Куминга считает себя игроком уровня Кейда Каннингема и Скотти Барнса

Куминга не хочет отставать от одноклассников по драфту по сумме контракта.

Как сообщает San Francisco Chronicle со ссылкой источник в лиге, Джонатан Куминга думает, что находится на одном уровне со Скотти Барнсом и Кейдом Каннингемом и рассчитывает на сходную с ними сумму контракта.

«Это сложная дилемма, которая выйдет боком и «Уорриорс», и Куминге», – заключил источник.

Пятеро из шести игроков, выбранных перед Джонатаном Кумингой на драфте НБА 2021 года, а также игрок, взятый сразу после него, уже получили свои крупные контракты.

Кейд Каннингем (1-й пик) и Эван Мобли (3-й) подписали продления на сумму 269 миллионов долларов за пять лет. Скотти Барнс (4-й) и Франц Вагнер (8-й) получили по 224 миллиона на пять лет. Джейлен Саггс (5-й, пять лет, 150 млн) и Джейлен Грин (2-й, три года, 105 млн) также обеспечили свое финансовое будущее.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: San Francisco Chronicle
